Makrons paziņo par 26 valstu gatavību piedalīties Ukrainas drošības garantēšanā
26 valstis izteikušas gatavību piedalīties Ukrainas drošības garantēšanā pēc uguns pārtraukšanas Krievijas uzsāktajā karā, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons. Prezidents arī paziņoja, ka vairākas citas valstis vēl nav izšķīrušās.
"Mums šodien ir 26 valstis, kas oficiāli apņēmušās (..) nosūtīt uz Ukrainu karavīrus kā garantēšanas spēkus, nodrošinot savu klātbūtni vai nu uz sauszemes, vai nu uz jūras, vai nu gaisā," žurnālistiem pavēstīja Makrons pēc tikšanās ar Kijivas sabiedrotajiem, piebilstot, ka šo spēku mērķis nav sākt karu pret Krieviju.
"Šie spēki nevēlas un tiem nav mērķa karot pret Krieviju, bet to mērķis ir nodrošināt mieru un raidīt skaidru stratēģisku signālu," paziņoja Makrons. "Tie tiks izvietoti kā daļa no pamiera nevis frontes līnijā, bet gan teritorijās, kas pašlaik tiek noteiktas, un to mērķis ir novērst jebkādu jaunu lielu agresiju un nepārprotami iesaistīt 26 valstis pastāvīgas Ukrainas drošības garantēšanā," atklāja Makrons.
Pēc konsultāciju beigām klātesošie vienojās sākt politisko un juridisko darbu, lai īstenotu šīs drošības garantijas, viņš piebilda.
Makrons arī paziņoja, ka vēl viens svarīgs pīlārs ir Ukrainas armijas atjaunošana, lai tā varētu "ne tikai pretoties jaunam uzbrukumam, bet arī atturēt Krieviju no jaunas agresijas".
Pēc labas gribas koalīcijas valstu līderu samita Parīzē Eiropas līderi sazvanījās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Makrons sacīja, ka Savienotās Valstis ir ļoti skaidri paudušas gatavību piedalīties Ukrainas drošības garantijās. Francijas prezidents norādīja, ka galīgā vienošanās par Vašingtonas atbalstu Eiropas sniegtajām drošības garantijām tiks panākta tuvākajās dienās.
Prezidents arī paziņoja, ka gadījumā, ja Maskava joprojām atteiksies pārtraukt karu, "sadarbībā ar Savienotajām Valstīm" pret Krieviju tiks vērstas jaunas sankcijas.
Parīzes samitā, kuru apmeklēja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Savienotās Valstis pārstāvēja ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kurš arī atsevišķi tikās ar Zelenski. Ukrainas prezidents atzinīgi novērtēja Eiropas valstu apņemšanos piedalīties Ukrainas drošības garantēšanā. "Es domāju, ka šodien, pirmo reizi pēc ilgāka laika, šis ir pirmais tik nopietns konkrēts solis," viņš piebilda.