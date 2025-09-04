Krievija: Ukrainas drošības garantijas - briesmu garantijas Eiropai
Krievija ceturtdien pavēstīja, ka Ukrainas pieprasītās drošības garantijas esot "briesmu garantijas Eiropas kontinentam".
Krievija par to paziņoja pirms Parīzē gaidāmā samita, kurā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas līderi runās par drošības garantijām Ukrainai. Samita mērķis, kuru vadīs Francijas un Lielbritānijas līderi, ir izdarīt spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem panākt pamieru Ukrainā.
"Kijivas līdera idejas, kas pēc būtības ir Eiropas sponsoru iniciatīvu kopija (..), ir absolūti nepieņemamas," sacīja Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova.
Sakot runu Krievijas Tālajos Austrumos rīkota ekonomikas foruma laikā, Zaharova nosauca drošības garantijas, uz kurām cer Ukraina, par "placdarmu teroram, provokācijām pret mūsu valsti".
"Tās nav Ukrainas drošības garantijas, tās ir briesmu garantijas Eiropas kontinentam," sacīja Zaharova.