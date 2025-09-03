Zelenskis Parīzē: mūsu darbs nodrošinās Ukrainai nepieciešamās drošības garantijas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis pateicību "visiem Francijas cilvēkiem" un personīgi Emanuelam Makronam par "tik spēcīgu atbalstu mūsu valstij".
Ukrainas prezidents šobrīd atrodas Parīzē, kur viņam rīt paredzētas sarunas ar Kijivas Eiropas sabiedrotajiem. Viņš ieradās Francijas galvaspilsētā šodien pēcpusdienā un vakarā netradicionālās vakariņās tikās ar Makronu Elizejas pilī.
"Šodienas tikšanās laikā ar prezidentu Makronu mēs koordinējām nostāju pirms rītdienas koalīcijas līderu tikšanās, un pārrunājām sagatavošanās darbus drošības garantiju jautājumā," sacīja Zelenskis.
"Es ticu, ka mūsu darbs nodrošinās spēcīgas drošības garantijas Ukrainai. Mēs visi strādājam pie tā," viņš piebilda.
Tā dēvētās labas gribas koalīcijas valstis gatavojas ceturtdien sarunās Parīzē detalizētāk apspriest potenciālās drošības garantijas Ukrainai. Koalīcijā, ko vada Lielbritānija un Francija, ir aptuveni 30 valstu, no kurām vairums ir NATO valstis, bet piedalās arī Austrālija un Japāna. Plānots, ka daļa no valstīm ceturtdien sūtīs savas delegācijas uz Parīzi, bet citas piedalīsies sanāksmē attālināti.