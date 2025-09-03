Eiropas Savienības augstākā diplomāte: Sji, Putins un Kims veido "naidīgu jauno pasaules kārtību"
Krievijas un Ziemeļkorejas diktatoru klātbūtne līdzās komunistiskās Ķīnas vadonim Sji Dzjiņpinam vērienīgajā armijas parādē Pekinā trešdien ir viņu centienu sastāvdaļa veidot Rietumiem naidīgu "jauno pasaules kārtību", trešdien paziņija Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
"Skatoties uz prezidentu Sji, kas šodien Pekinā stāv kopā ar Krievijas, Irānas un Ziemeļkorejas līderiem, ir skaidrs, ka tas nav tikai antirietumniecisks vizuālais tēls. Tas ir tiešs izaicinājums noteikumos balstītai starptautiskajai sistēmai," žurnālistiem sacīja Kallasa.
"Tas nav tikai simboliski. Krievijas karš Ukrainā tiek uzturēts ar Ķīnas atbalstu. Tā ir realitāte, ar ko Eiropai tagad ir jāsaskaras," uzsvēra ES augstākā diplomāte.
Krievijas un Ziemeļkorejas diktatori Putins un Kims otrdien Pekinā bija līdzās Sji parādē par godu Otrā pasaules kara beigām. "Mēs piedzīvojam apzinātus mēģinājumus mainīt starptautisko kārtību," vēlāk uzrunā sacīja Kallasa.
"Ķīna un Krievija arī runā par to, ka kopā vadīs pārmaiņas, kādas nav pieredzētas simts gadu laikā, un par globālās drošības kārtības pārskatīšanu".
Kallasa uzsvēra, ka Eiropai globālo satricinājumu apstākļos ir labāk jāizmanto sava "ģeopolitiskā vara". "Tiek veidota jauna globālā kārtība," brīdināja Kallasa.
"Tā netiks veidota bez Eiropas, bet tā tiks veidota atkarībā no tā, ko Eiropa ir gatava darīt, vai mēs esam gatavi atzīt, ka Eiropai ir jāspēlē ģeopolitiska loma, uzsvēra diplomāte.