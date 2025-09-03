Viļņas lidostas apkārtnē tika manīts drons, kā dēļ lidmašīna “Spartan”, kurā atradās Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, uz laiku nevarēja nosēsties. /Ilustratīvs attēls/
Pasaulē
Šodien 12:32
Lietuvas prezidenta lidmašīna kādu laiku nevarēja nosēsties - pie vainas drons
Drošības dienests ziņoja, ka manīts drons. Tādēļ lidmašīna “Spartan”, kurā atradās Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, uz laiku nevarēja nosēsties.
Kā komentēja uzņēmums "Oro Navigacija", otrdien tika saņemts ziņojums no drošības dienesta, ka Liepkalnī manīts drons.
"Pietuvojoties Viļņas lidostai, tika saņemta informācija, ka ir manīts drons, un tāpēc uz laiku nebija droši nolaisties. Pēc tam piloti veica visus nepieciešamos drošības pasākumus, un pēc kāda brīža nosēšanās bija iespējama," otrdien portālam "15min" pastāstīja prezidenta preses sekretārs Tomass Beržinsks.
Saskaņā ar platformas "Flightradar24" datiem, "Spartan" pacēlās no Helsinkiem plkst. 19.10, ap 21.17 sāka riņķot pie Viļņas un galvaspilsētas lidostā nolaidās plkst. 21.30, vēsta "Made in Vilnius".
"LRT" norādījis, ka drona īpašnieks joprojām nav identificēts.