Šodien 20:39
Slēgtā valdības sēdē apstiprināts aktualizēts Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāns, detaļas neizpauž
Valdība otrdien slēgtā sēdē apstiprināja aktualizēto Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mobilizācijas plānu. Plāna detaļas netiek atklātas, bet tas tiek gatavots izņēmuma stāvokļa vai kara laika gadījumam. Tas ietver NBS izvēršanu daļējai vai pilnai kaujas gatavībai, nosaka mobilizācijas vadību, tās pienākumus, mobilizācijas kārtību un mobilizācijai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.
Plāns tiek papildināts ar NBS nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem atbilstoši NBS jauno spēju attīstībai un aktualizēts, ņemot vērā valsts apdraudējuma situācijas novērtējumu.
Apstiprinātais mobilizācijas plāns kalpos par pamatu tālākajai militārajai plānošanai, kā arī tā elementi tiks izspēlēti dažādas NBS mācībās, organizējot mobilizācijas gatavības pārbaudes un apmācot mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu.