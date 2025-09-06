Ticība neļauj! Pārsteidzošs iemesls, kāpēc ASV ap privātmājām nav žogu
Ikviens, kurš skatījies amerikāņu filmas, noteikti ir pamanījis, ka privātmāju iedzīvotāji ASV gandrīz nekad neceļ žogus ap savu īpašumu. Visbiežāk mājas vienkārši atrodas zālāja vidū, ieskautas tikai ar krūmiem. Kāpēc amerikāņi neizmanto žogus un vai tas ir saistīts ar likumu?
Vai ASV likumi atļauj būvēt žogus?
Vispirms jāuzsver, ka žogu neesamība ap privātmājām ASV nav simtprocentīgs noteikums. Ir īpašumi, kas ir norobežoti ar žogiem, taču to ir mazāk nekā tādu, kas ir pilnībā atvērti svešām acīm. Protams, kāda Holivudas villa, kas pieder slavenībai, visticamāk, būs norobežota ar augstu žogu un aprīkota ar videonovērošanu. Taču lielākā daļa "vienstāva Amerikas" tiešām ir šāda - vientuļi nami, kas stāv zālāja vidū.
Ja arī tiek uzstādīts žogs, tad tas ir zems, parasti no koka dēlīšiem, un bieži vien tikai pagalma aizmugurē, lai norobežotu bērnu rotaļu laukumu, nelielu dārzu vai baseinu.
Šāds skats pārsteidz un raisa interesi, jo, piemēram, Ukrainā žogs ap privātmāju ir ne vien ierasta lieta, bet arī absolūta nepieciešamība. Turklāt cilvēki cenšas to uzbūvēt pēc iespējas augstāku, lai neviens garāmgājējs vai kaimiņš nevarētu ieskatīties privātajā īpašumā. Savukārt ASV situācija ir pavisam citāda.
Māju īpašnieku asociāciju noteikumi
Amerikā visas mājas, lai arī ir privātīpašums, atrodas dažādu māju īpašnieku asociāciju pārraudzībā. Tas ir kā kooperatīvs, tikai daudz plašākā sociālā un juridiskā nozīmē. Asociāciju noteikumos ir skaidri aprakstīts, kā jāizskatās mājas pagalmam, nožogojumam, pat pašai mājai. Dažkārt iedzīvotājiem tiek pieļauti izņēmumi - piemēram, ja ģimene iegādājas suni vai pie mājas koka uzceļ bērnu namiņu - taču kopumā visiem jāievēro kopīgie noteikumi.
Celtniecības izmaksas un zemes gabalu izmēri
Turklāt uzcelt kvalitatīvu, augstu žogu nav lēti, un amerikāņi tomēr ir diezgan praktiski cilvēki, kuri nevēlas izšķērdēt naudu bez vajadzības. Masīvs nožogojums arī aizņem lielu daļu teritorijas, kas īpaši neērti ir uz mazākiem zemes gabaliem.
Ja privātmāja ir savienota ar garāžu - kā tas Amerikā ir ļoti bieži -, tad atsevišķi vērt vaļā vispirms žoga vārtus un pēc tam garāžas durvis ir gan laikietilpīgi, gan neērti, raksta UNIAN.
Ugunsdrošība
Vēl viens iemesls, kāpēc ASV ir aizliegti augsti žogi, ir ugunsdrošības noteikumi. Lielākā daļa māju Amerikā ir koka karkasa būves, kas viegli uzliesmo. Ja izceļas ugunsgrēks, iedzīvotājiem jāspēj ātri pamest māju, un tērēt dārgo laiku žoga vārtu atvēršanai var būt liktenīgi - tas var maksāt dzīvību.
Tāpat jāņem vērā, ka nedrīkst būt nekādu šķēršļu ugunsdzēsēju automašīnām - glābējiem ir jāspēj piekļūt iespējami tuvāk ugunsgrēka epicentram, lai to ātri nodzēstu. Augsts vai sarežģīti konstruēts žogs var kļūt par šķērsli un traucēt ātri atrisināt ārkārtas situāciju.
Reliģija
Lielākā daļa amerikāņu ir katoļi, taču arī protestanti, mormoņi un citu konfesiju pārstāvji dzīvo saskaņā ar Bībeles principiem. Viens no tiem māca: dzīvo tā, lai nebūtu, ko slēpt. No šejienes arī nāk tradīcija - necelt žogus.
Amerikāņi nav pieraduši slēpties no kaimiņiem, turklāt viņi zina, ka pateicoties likumiem par privātīpašuma aizsardzību, neviens viņu mājā netiks nepamanīts. Un pat ja tas notiktu, tad, piemēram, Teksasā jebkuram mājas īpašniekam ir tiesības izmantot šaujamieroci, lai aizstāvētu savu īpašumu.