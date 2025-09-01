Valgas apriņķī automašīnā atrasts kāda vīrieša līķis. Neilgi pirms tam viņš likumsargiem atklāja, ko pastrādājis
Svētdienas pēcpusdienā, pēc plašas meklēšanas operācijas, Igaunijas likumsargi Valgas apriņķa mežā atrada kāda 45 gadus veca vīrieša mirstīgās atliekas. Vien dažas stundas pirms pašnāvības, minētā persona sazinājās ar policistiem un atklāja viņiem, ko pastrādājis.
Svētdien neilgi pirms plkst. 14.00 Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde (PPA) saņēma informāciju, ka mežā atrodas kāds vīrietis, kurš varētu radīt apdraudējumu sev vai citiem.
"Sākotnēji saņēmām ziņojumu par pazudušu personu, un mēs sākām vākt informāciju, lai noskaidrotu viņa pazušanas apstākļus. Kad mēs sazinājāmies ar meklēto vīrieti, viņa sniegtā informācija lika domāt, ka viņš varētu būt vainojams savas 41 gada vecās paziņas nāvē," norāda PPA Dienvidu prefektūras operāciju vadītājs Baldurs Pildens.
"Mēs nekavējoties reaģējām uz šo informāciju un devāmies uz 41 gada vecās personas mājvietu, kur tika atrasts līķis ar šautām brūcēm," norāda Pildens.
Līdztekus pierādījumu vākšanai notikuma vietā, tika uzsākta plaša mēroga meklēšanas operācija. PPA iesaistīja meklēšanā patruļas, suņus, sarunu vedējus, neatliekamās palīdzības dienestus un ātrās reaģēšanas vienību, kā arī izmantoja dronus. “Bija pamats uzskatīt, ka vīrietis ir bruņots un var apdraudēt gan sevi, gan citus. Šādi gadījumi vienmēr tiek uzskatīti par augsta riska situācijām,” skaidroja Pildens.
Ap plkst. 18.00 mežā tika atrasts transportlīdzeklis, kurā atradās meklētais vīrietis. Policijas sarunu vedēji mēģināja panākt, lai viņš izkāpj no automašīnas, taču sarunas cerēto rezultātu nedeva. “Naktī pēc pusnakts vīrietis pārtrauca saziņu ar likumsargiem, un drīz pēc tam mēs automašīnā atradām viņa līķi,” norādīja Pildens.
PPA šobrīd izmeklē slepkavības apstākļus. Šobrīd nav skaidrs kā vīrietis ieroci ieguva, jo uz viņa vārda šaujamierocis nebija reģistrēts, kā arī viņam nebija ieroča atļaujas.