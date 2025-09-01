Zemestrīcē Afganistānā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 800
Sešu magnitūdu zemestrīcē svētdienas vakarā Afganistānas austrumos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 800 cilvēku, pavēstīja talibu valdības preses sekretārs.
Konaras provincē dzīvību zaudējuši aptuveni 800 cilvēku un 2500 ievainoti, preses konferencē Kabulā sacīja Zabihulla Mudžahids.
Nangarhāmas provincē 12 cilvēki gājuši bojā un 255 ievainoti, viņš piebilda.
Zemestrīce notika nomaļā kalnu apvidū, tāpēc "būs nepieciešams laiks, lai iegūtu precīzu informāciju par cilvēku upuriem un infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem," iepriekš pauda Afganistānas Veselības ministrijas pārstāvis Šarafats Zamans.
"Mēs esam uzsākuši plašu glābšanas operāciju un mobilizējuši simtiem cilvēku, lai palīdzētu cilvēkiem cietušajos rajonos," sacīja Zamans.
Svētdien vēlu vakarā plkst.23.47 Afganistānas austrumos netālu no Pakistānas robežas notika sešu magnitūdu zemestrīce, kuras epicentrs bija 27 kilometrus uz austrumiem-ziemeļaustrumiem no Džalalabadas Nangarhāmas provincē. Hipocentrs bijis tikai astoņu kilometru dziļumā.