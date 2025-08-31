Putins grasās Ķīnā tikties ar Slovākijas premjerministru Fico
Krievijas diktators Vladimirs Putins vizītē Ķīnā tiksies ar Slovākijas premjerministru Robertu Fico, svētdien paziņojis Kremlis. Slovākijas premjerministrs ir viens no retajiem Eiropas līderiem, kas saglabājis tuvas attiecības ar Krievijas diktatoru. Fico šogad bija vienīgais ES un NATO pārstāvis, kurš 9. maijā ieradās pie Putina uz Uzvaras dienas parādi Maskavā.
Kremlis paziņoja, ka Ķīnā, kur Putins ieradies uz Šanhajas sadarbības organizācijas samitu, plānota Putina un Fico tikšanās, bet neatklāja, kad un kur tieši. Nav zināms arī, kādus jautājumus viņi plāno apspriest.
Fico gatavojas trešdien doties uz Pekinu, lai piedalītos militārajā parādē par godu Otrā pasaules kara beigām. Plānots, ka arī Putins apmeklēs šo parādi.
Plānots, ka Putins uzturēsies Ķīnā četras dienas, kuru laikā piedalīsies samitā Tiaņdzjiņā. Samitā, kas norisināsies līdz pirmdienai Tiaņdzjiņā, piedalīsies vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Tas būs Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibināšanas 2001.gadā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka runājis ar Modi, un sacīja, ka sagaida no Indijas premjerministra, ka viņš atbalstīs centienus panākt pamieru Ukrainā. Zelenskis uzsvēra, ka pamiers ir priekšnoteikums miera sarunu sākšanai. Viņš arī apliecināja gatavību tikties ar Putinu.
Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.
Eksperti norāda, ka Maskava un Pekina tiecas izmantot tādas platformas kā Šanhajas sadarbības organizācija, lai vairotu savu ietekmi. Plašais samita dalībnieku skaits liecina par Ķīnas augošo ietekmi un Šanhajas sadarbības organizācijas pievilcību ārpus Rietumiem esošo valstu vidū, ziņu aģentūrai AFP norādīja Singapūras Naņjanas Tehnoloģiju universitātes pētnieks Dilans Lo.