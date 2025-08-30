Kur tiksies Ukrainas un Krievijas līderi? Zelenskis nosauc piecas iespējamās lokācijas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauc piecas iespējamās vietas Ukrainas un Krievijas sarunām.
Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps paudis šaubas, vai tikšanās starp Ukrainu un Krieviju vispār notiks, Zelenskis savā ikvakara uzrunā nosaucis piecas valstis, kurās Ukrainas un Krievijas sarunas varētu notikt.
Pēc samita Vašingtonā Ukraina un tās sabiedrotie mēģina virzīt sarunu norisi, taču Maskava brīžiem izrādījusi pretestību. Ņemot vērā spekulācijas par sarunu vietu un faktu, ka pret Vladimiru Putinu izdots aresta orderis, Zelenskis pats nosaucis piecas iespējamas lokācijas.
Pēc viņa teiktās, sarunas varētu notikt Turcijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Saūda Arābijā, Katarā vai Šveicē. Medijos šīs valstis iepriekš jau tika pieminētas, taču tagad tās publiski apstiprinājis pats Zelenskis.
Viņš arī piebildis, ka viņa galvenais padomnieks Andrijs Jermaks šobrīd atrodas ASV, kur tiekas ar īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, bet pats Zelenskis nākamnedēļ dosies uz Eiropu turpmākām tikšanās reizēm.