Ēģiptē no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens: trīs bojāgājušie, gandrīz simts ievainoto
foto: scanpix
Ēģiptē dzelzceļa katastrofā trīs bojāgājušie.
Pasaulē

Ēģiptē no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens: trīs bojāgājušie, gandrīz simts ievainoto

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ēģiptes ziemeļrietumos sestdien pasažieru vilcienam noskrienot no sliedēm, trīs cilvēki gājuši bojā un vēl 94 ievainoti, paziņoja Veselības ministrija.

Ēģiptē no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens: tr...

Negadījums noticis Vidusjūras piekrastes provincē Mersamatruhā, teikts ministrijas paziņojumā.

Vilcienam esot ceļā no Mersamatruhas uz Kairu, no sliedēm noskrējuši septiņi vagoni, pavēstīja dzelzceļa uzņēmums. Tiek veikta izmeklēšana.

Dzelzceļa katastrofa ar vislielāko upuru skaitu Ēģiptē tika pieredzēta 2002.gadā, kad pasažieru vilcienā izcēlās ugunsgrēks un dzīvību zaudēja vairāk nekā 360 cilvēku.
 

Tēmas

Ēģipte

Citi šobrīd lasa