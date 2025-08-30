Ēģiptē dzelzceļa katastrofā trīs bojāgājušie.
Šodien 19:55
Ēģiptē no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens: trīs bojāgājušie, gandrīz simts ievainoto
Ēģiptes ziemeļrietumos sestdien pasažieru vilcienam noskrienot no sliedēm, trīs cilvēki gājuši bojā un vēl 94 ievainoti, paziņoja Veselības ministrija.
Negadījums noticis Vidusjūras piekrastes provincē Mersamatruhā, teikts ministrijas paziņojumā.
Vilcienam esot ceļā no Mersamatruhas uz Kairu, no sliedēm noskrējuši septiņi vagoni, pavēstīja dzelzceļa uzņēmums. Tiek veikta izmeklēšana.
Dzelzceļa katastrofa ar vislielāko upuru skaitu Ēģiptē tika pieredzēta 2002.gadā, kad pasažieru vilcienā izcēlās ugunsgrēks un dzīvību zaudēja vairāk nekā 360 cilvēku.