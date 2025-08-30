Mercs: karš nebeigsies, kamēr Krievijai būs resursi to turpināt
Krievijai ir jāatņem ekonomiskās iespējas vest karu, sestdien Vācijas Kristīgo demokrātu savienības (CDU) kongresā sacīja partijas līderis un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Visi pēdējo nedēļu centieni panākt mieru sastapuši vēl agresīvāku Krievijas rīcību pret Ukrainas iedzīvotājiem, norādīja kanclers.
"Un tas nebeigsies, līdz mēs kopīgiem spēkiem nebūsim panākuši, ka Krievijai vismaz ekonomisku un, iespējams, arī militāru apsvērumu dēļ vairs nav iespējas vest šo karu," pauda Mercs.
Pēc Vācijas un Francijas starpvaldību konsultācijām Tulonā piektdien Mercs un Francijas prezidents Emanuels Makrons kopīgā preses konferencē aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu reaģēt uz to, ka viņa izsludinātā Krievijas diktatora un Ukrainas prezidenta tikšanās tā arī nav notikusi.
Tramps iepriekš bija noteicis divu nedēļu termiņu, kas beidzas šajā nedēļas nogalē.
Kā pauduši Mercs un Makrons, Krievijas diktators Vladimirs Putins nav ieinteresēts miera sarunās, par ko liecina Krievijas armijas pastiprinātie raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainai.
Berlīne un Parīze apsver stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, lai vērstu uz to "maksimālu spiedienu" un panāktu, ka tā izbeidz karu.