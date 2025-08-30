Tramps atradis viltīgu veidu, kā nosūtīt amerikāņu karavīrus uz Ukrainu
Baltais nams nopietni apsver iespēju izvietot amerikāņu karaspēku Ukrainas teritorijā pēc pamiera, bet nestandarta formātā.
ASV prezidents Donalds Tramps apsver iespēju izvietot privāto armiju Ukrainas teritorijā.
Par to ziņo "The Telegraph", norādot, ka iniciatīva tiek veidota kā risinājums pēc Vašingtonas iepriekšējā solījuma neizvietot regulāro karaspēku Ukrainā.
Saskaņā ar sākotnējo plānu amerikāņu privātie darbuzņēmēji varētu piedalīties Ukrainas aizsardzības līniju atjaunošanā, jaunu militāro objektu būvniecībā un valstī darbojošos amerikāņu uzņēmumu drošībā.
Viņu klātbūtne tiek uzskatīta par Krievijas atturēšanas līdzekli, kas spēj novērst agresiju iespējamā pamiera gadījumā.
Saskaņā ar publikāciju, šis jautājums tiek apspriests vienlaikus ar citām drošības garantijām, ko Lielbritānijas un Francijas vadītā Rietumu valstu koalīcija gatavo Ukrainai.
Šos pasākumus plānots integrēt ilgtermiņa miera plānā, ko sabiedroto valstu varas iestādes varētu paziņot tuvākajās dienās.
Privātās armijas dalība formāli nepārkāpj ASV solījumu neievest regulāro karaspēku, bet vienlaikus ievērojami stiprina Ukrainas aizsardzības potenciālu.
Šāds solis potenciāli ievērojami sarežģī Maskavas iespējas uzspiest savus nosacījumus. Vienlaikus šāds plāns vēl nav oficiāli izziņots.
Maskava vairākkārt ir paziņojusi, ka tā nepiekrīt variantam, kurā NATO karaspēks tiek izvietots Ukrainas teritorijā – lai kādā formātā tas arī notiktu.