Ukraina veic triecienus pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, lai ietekmētu okupantu armijas apgādi
Ukraina naktī uz sestdienu Krievijā veikusi triecienus Krasnodaras un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcām, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Objektu rajonos fiksēti sprādzieni un degšana, teikts paziņojumā.
Triecieni veikti, "lai samazinātu ienaidnieka uzbrukuma potenciālu un apgrūtinātu armijas vienību apgādi ar degvielu", norādīja ģenerālštābs.
Krasnodaras novada naftas pārstrādes rūpnīca ražo trīs miljonus tonnu naftas produktu gadā un ir iesaistīta Krievijas bruņoto spēku apgādē, teikts paziņojumā.
Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca Samaras apgabalā pārstrādā 8,5 miljonus tonnu naftas produktu gadā.
Krasnodaras novada operatīvais štābs apstiprināja, ka naktī Krasnodaras naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā izcēlies ugunsgrēks "dronu atlūzu nogāšanās dēļ".
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju tika bojāta viena no tehnoloģiskajām iekārtām, ugunsgrēka platība bija aptuveni 300 kvadrātmetru. Rafinēšanas rūpnīcas darbinieki evakuēti, cietušo nav.
Tostarp Krievijā arvien akūtāka kļūst benzīna deficīta problēma, bet biržās mēneša laikā cenu rekordi atjaunināti vairākkārt.
Krīze vēršas plašumā uz tradicionālā sezonālā pieprasījuma pieauguma fona un Ukrainai biežāk veicot triecienus naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem degvielas infrastruktūras objektiem.
Saskaņā ar raidsabioedrības BBC aplēsēm šā gada augustā šādu triecienu bijis trīs reizes vairāk nekā pagājušā gada augustā.