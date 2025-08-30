Francijā strīds bārā turpinās uz ielas un beidzas ar briesmīgu traģēdiju
Francijas ziemeļos Normandijā Evrē pilsētā naktī uz sestdienu kāds vīrietis tīši ietriecis auto cilvēkos, vienu nogalinot un piecus ievainojot, pavēstīja amatpersonas.
Tas noticis ap plkst.4 pie vīna bāra pilsētas centrā.
Saskaņā ar prokuroru sniegto informāciju ir sākta izmeklēšana par slepkavību un slepkavības mēģinājumu, taču prokurori izslēdz jebkādus teroristiskus vai rasistiskus motīvus.
"Diemžēl upuru skaits ir ļoti liels," sacīja Evrē prokurors Remī Kutēns.
Viens cilvēks miris notikuma vietā. Pieci cilvēki ievainoti, un divi no viņiem ir kritiskā stāvoklī.
À #Evreux, la nuit dernière, une voiture a délibérément percuté un groupe de personnes après une altercation, faisant 1 mort et 6 blessés, dont 2 en urgence absolue. Un acte violent qui illustre la montée de la déshumanisation dans notre société. #JT13h #France2 #CFTC #Police pic.twitter.com/sXzUCa3L3X— Axel RONDE Porte-parole Cftc Police (@AxelRonde) August 30, 2025
Bārā noticis strīds starp jaunu sievieti un vairākiem vīriešiem. Apsargi visus apmeklētājus izvadījuši ārā.
"Viena persona devās pēc transportlīdzekļa" un "ar lielu ātrumu apzināti iebrauca atpakaļgaitā pūlī pie uzņēmuma", klāstīja Kutēns, norādot, ka incidents "eskalējās un beidzās ar briesmīgu traģēdiju".
Divi vīrieši un sieviete ir aizturēti.