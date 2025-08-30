Atklājies, kā draugi skolā dēvē princesi Šarloti
Lai arī Velsas prinča Viljama un princeses Keitas bērni ir vieni no visatpazīstamākajiem pasaulē, viņu vecāki cenšas nodrošināt, lai ikdiena būtu pēc iespējas tuvāka parastai bērnībai. Un, tāpat kā daudziem citiem bērniem, arī princesei Šarlotei, princim Džordžam un princim Luisam ir savas iesaukas – gan skolā, gan ģimenes lokā.
Tāpat kā viņas brāļi, arī princese Šarlote skolā tiek uzlūkota kā “parasta” skolniece – viņai, lai iekļautos vienaudžu vidū, ir pat sava iesauka. 10 gadus vecā Šarlote starp draugiem tika saukta vienkārši par “Šarloti Kembridžu”.
Kad 2022. gadā Viljams un Keita kļuva par Velsas princi un princesi, visticamāk, viņas skolas vārds mainījās uz “Šarlote Velsa”.
Papildus šai iesaukai skolā Viljams un Keita meitai ir devuši arī vairākus mīļvārdiņus. Tā, piemēram, 2019. gada vizītes laikā Ziemeļīrijā princese Keita sarunā ar kādu cilvēku savu meitu nosauca par “Lotiņu”.
Tajā pašā gadā Viljams, apmeklējot Čelsijas ziedu izstādi, kurā bija eksponēts arī Keitas veidots dārzs, tika dzirdēts Šarloti saucam par “mignonette”. No franču valodas šis vārds nozīmē kaut ko “mazu, jauku un trauslu”, jeb vienkārši “mīlīgu”.
Arī viņas brāļiem – 12 gadus vecajam princim Džordžam un 7 gadus vecajam princim Luisam – ir savas iesaukas ģimenes un draugu lokā. Savulaik Keita dēlu Luisu mīļi nosauca par “Lu kukainīt”, kad ģimene palīdzēja skautu nometnē.
Savukārt Džordžs skolasbiedru vidū tiek dēvēts par “PG Tips” – iesauka vienlaikus norāda uz viņa iniciāļiem un atsaucas uz populāru britu tējas zīmolu.