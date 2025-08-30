Tramps ierosinājis izvietot Ukrainā miera uzturētājus no Ķīnas
ASV prezidents Donalds Tramps 18. augustā Baltajā namā tikšanās laikā ar Ukrainas un Eiropas Savienības līderiem ierosināja pēc kara beigām nosūtīt uz Ukrainu Ķīnas karaspēku kā miera uzturētājus.
Par to ziņo "Financial Times", atsaucoties uz četriem avotiem.
Baltais nams noliedz, ka šāda ideja būtu apspriesta. "Tie ir meli," laikrakstam sacīja augsta ranga Trampa administrācijas amatpersona.
2022. gada pavasarī sarunu laikā ar Krieviju Stambulā Ukraina ierosināja iekļaut Ķīnu to valstu sarakstā, kas garantē tās drošību. 2025. gada februārī, saskaņā ar "The Economist", Amerikas Savienotās Valstis atgriezās pie šīs idejas. 15. augustā Krievijas prezidents Vladimirs Putins to pauda tikšanās laikā ar Trampu Aļaskā, rakstīja "Axios". Saskaņā ar "Welt am Sonntag" ziņām, Ķīna ir piekritusi nosūtīt uz Ukrainu miera uzturētājus (Pekina to oficiāli noliedz).
Vienlaikus Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 20. augustā paziņoja, ka neredz Ķīnu starp drošības garantiem. "Pirmkārt, Ķīna mums nepalīdzēja apturēt šo karu jau no paša sākuma. Otrkārt, Ķīna palīdzēja Krievijai, atverot dronu tirgu," sacīja Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Ukraina pieņems drošības garantijas tikai no tām valstīm, kas tai palīdzēja pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma.
Eiropas Savienībā ideja par Ķīnas karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu kā miera uzturētājiem ir izraisījusi "dažādas reakcijas", ziņoja "Welt am Sonntag". Pēc vārdā neminēta Eiropas diplomāta teiktā, pastāv risks, ka Ķīna iesaistīsies spiegošanā Ukrainā un Krievijas un Ukrainas konflikta atsākšanās gadījumā nostāsies Krievijas pusē.