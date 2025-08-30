Kims Čenuns mierina Krievijas pusē karojušo kritušo karavīru ģimenes, sola pieminekli un atbalstu bērniem
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns ir ticies ar Krievijas pusē karojušo kritušo karavīru ģimenēm un izteicis līdzjūtību par viņu "neizturamajām sāpēm", sestdien ziņoja valsts mediji.
Phenjana nav apstiprinājusi, cik tās karavīru krituši, karojot Krievijas pusē pret Ukrainu. Seula lēš, ka apmēram 600 Ziemeļkorejas karavīru ir krituši un vairāki tūkstoši ievainoti.
Dienvidkorejas un Rietumvalstu izlūkdienesti ir ziņojuši, ka Ziemeļkoreja 2024.gadā nosūtījusi uz Krieviju vairāk nekā 10 000 karavīru, kas nonākuši galvenokārt Kurskas apgabalā, kā arī artilērijas šāviņus, raķetes un tāla darbības rādiusa raķešu sistēmas.
Kims piektdien teica runu kritušo karavīru ģimenēm, ziņoja oficiālā ziņu aģentūra KCNA. Ar dažām no šīm ģimenēm viņš bija ticies pagājušajā nedēļā citā publiskā ceremonijā, kurā tika piešķirti apbalvojumi šiem karavīriem.
"Es daudz domāju par citu mocekļu ģimenēm, kuras tur nebija. Tāpēc es sarīkoju šo tikšanos, jo gribēju satikt un mierināt visu varoņu sērojošās ģimenes, un kaut nedaudz atbrīvot tās no bēdām un ciešanām," sacīja Kims savā runā.
Viņš solīja uzcelt pieminekli Phenjanā, kā arī nosaukt jaunu ielu par godu kritušajiem karavīriem, un pilnu valsts atbalstu šo karavīru bērniem.
"Mana sirds lūst un sāp, redzot šos mazos bērnus," sacīja Kims.
"Es, mūsu valsts un mūsu armija uzņemsimies pilnu atbildību par viņiem un viņus lieliski apmācīsim kā nelokāmus un drosmīgus cīnītājus, līdzīgus viņu tēviem," piebilda Kims.
Ziemeļkoreja tikai aprīlī apstiprināja, ka ir nosūtījusi karavīrus atbalstīt Krieviju karā pret Ukrainu, un atzina, ka tās karavīri ir krituši kaujās.
Pagājušajā nedēļā notikušās ceremonijas laikā Kims apskāva karavīru, kurš bija atgriezies no šī kara. Līderis arī nometās ceļos pie krituša karavīra portreta, lai izrādītu cieņu, un nolika valsts apbalvojumus un ziedus pie kritušo portretiem.
Jūlija sākumā valsts mediji parādīja, kā redzami emocionālais Kims godināja valsts karogā ietītus zārkus, kuros bija karā kritušie karavīri.