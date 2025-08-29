Eiropas Savienības aizsardzības ministri Kopenhāgenā diskutē par kopīgiem risinājumiem drošības un aizsardzības jomā
Šonedēļ Kopenhāgenā, Dānijā aizsardzības ministrs Andris Sprūds piedalījās Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē. Tajā amatpersonas pārrunāja nepieciešamību turpināt ilgtermiņa militāro atbalstu Ukrainai, stiprināt Eiropas Savienības aizsardzības spējas un padziļināt sadarbību aizsardzības rūpniecībā.
“Latvijas prioritāte ir nodrošināt ilglaicīgu un noturīgu atbalstu Ukrainai, vienlaikus stiprinot Eiropas Savienības aizsardzības gatavību kopumā. Tikai cieši sadarbojoties ar sabiedrotajiem mēs spēsim būt pietiekami stipri un elastīgi, lai reaģētu uz arvien sarežģītākiem drošības izaicinājumiem,” uzsver aizsardzības ministrs Sprūds.
Sanāksmes pirmajā daļā ministri koncentrējās uz atbalsta sniegšanu Ukrainai 2025. gadā, diskutējot gan par turpmākās militārās palīdzības nodrošināšanu, gan par ciešāku sadarbību aizsardzības rūpniecībā. Diskusijās piedalījās arī Ukrainas aizsardzības ministrs Deniss Šmihaļs (Denys Shmyhal).
Otrajā darba sesijā aizsardzības ministri pārrunāja Eiropas Komisijas šī gada martā publicēto Balto grāmatu par Eiropas aizsardzības nākotni (White Paper on the future of European Defence), īpaši pievēršoties aizsardzības finansējumam un kopīgo spēju projektiem. Vienlaikus tika vērtēts arī Eiropas Savienības administratīvo procedūru vienkāršošanas process, lai paātrinātu jaunu spēju ieviešanu un stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm.
Sanāksmes noslēgumā ministri diskutēja par Eiropas Savienības civilajām un militārajām misijām un operācijām, vērtējot to atbilstību mūsdienu drošības apdraudējumiem un nepieciešamajām izmaiņām.
Neformālās Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes tiek rīkotas divas reizes gadā, lai valstis neformālā gaisotnē varētu apmainīties viedokļiem un rast kopsaucējus aktuālos drošības jautājumos. Šogad sanāksmi organizēja Dānija kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts.