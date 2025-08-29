Diplomāts: Putins varētu apturēt karu Ukrainā tikai pēc tam, kad tiktu iznīcināts Kremlis un Ļeņina mauzolejs
"Vladimirs Putins apstāsies tad, ja mēs visi kopā parādīsim, ka nākamgad viņam nav nekādu izredžu un viņš riskē zaudēt arī savās mājās," televīzijas kanālā "Espreso TV" pauda diplomāts, Ukrainas Krīzes mediju centra vadītājs Valērijs Čaļijs.
Diplomāts norādīja, ka pēc viņa versijas karš beigsies eskalācijas kulminācijā.
"Es to saku nopietni, nevis jokoju: signāls kara beigām būs Kremļa sienu un Ļeņina mauzoleja iznīcināšana Maskavā. Šī simbola iznīcināšana pierādīs, ka mums ir līdzekļi sasniegt tos pašus mērķus, ko krievi īsteno ar masveida uzbrukumiem. Pašlaik mēs Maskavu ar raķetēm neapšaudām," uzsvēra Čaļijs.
Pēc viņa domām, šāds trieciens parādītu visai pasaulei, ka tas ir iespējams. Tas aizsāktu visus nepieciešamos procesus, jo parādītu tiem, kas atrodas Maskavā, ka arī viņi ir apdraudēti.
"Krievija cenšas ar informācijas tehnoloģijām visus pārliecināt, ka tā vēl spēj uzvarēt. Muļķības. Krievijas Federācija neizmantos un nevar izmantot kodolieročus, jo zina, kādas sekas tas radītu viņiem pašiem," piebilda Čaļijs.
Viņš turpināja, sakot, ka Krievija zaudēs un Putinam nāksies atkāpties no amata. Čaļijs piebilda, ka nav iespējams paredzēt, kas notiks valstī pēc kara beigām, taču viņš uzskata, ka valsts sašķelsies, jo jau šobrīd redzams, ka uzņēmumu vadītājus nogalina, naudu atņem, un notiek masīva īpašumu pārdale starp piecām līdz sešām ģimenēm.