ASV šāvējs pirms slaktiņa rakstīja manifestus krievu valodā
Mineapolisas skolas šāvējs, kurš nogalināja divus bērnus, uzrakstījis krievu valodā tādas frāzes kā - "Nogalini sevi", "Palīdzi man!", "Es esmu terorists" un "Kad tas beigsies?" Viņš arī klausījies krievu repa māksliniekus.
Robins Vestmans savu manifestu lielākoties rakstīja, izmantojot Kirilicas burtus, lai uzrakstītu angļu vārdus kā "Christmas concert" (Ziemassvētku koncerts), "parking spot" (stāvvieta) un "I'm faggot" (Es esmu gejs, ar aizvainojošu nozīmi).
Viņa žurnālos bija arī teksti, piemēram, "for the children” (bērniem), "kill Donald Trump" (nogalini Donaldu Trampu) un "6 Million wasn't enough" (6 miljoni nebija pietiekami) - atsauce uz holokaustu - kā arī krievu frāzes, piemēram, "Vodka and REB" (vodka un REB [elektroniskā kara līdzeklis]).
Viņa rakstītajā bija apvienotas kreisi noskaņotas politiskās idejas ar antisemītismu. "Ja es veiktu rasistiski motivētu uzbrukumu, tas visdrīzāk būtu pret netīrajiem cionistu žīdiem," viņš rakstīja, piebilstot "BRĪVU PALESTĪNU!"
Vestmans izdarīja pašnāvību pēc nāvējošā uzbrukuma Mineapolisas katoļu skolā 27. augustā, kurā tika ievainoti 17 cilvēki.
Jau vēstīts, ka apšaudē Mineapolisas Marijas pasludināšanas katoļu skolā trešdien nogalināti vismaz divi skolēni, bet 17 cilvēki ievainoti, ziņo policija.
14 no ievainotajiem ir bērni. Amatpersonas pavēstīja, ka miris arī šāvējs.
Uzbrucējs dievkalpojuma laikā caur baznīcas logiem atklāja uguni uz solos sēdošajiem bērniem.