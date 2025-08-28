Argentīnas prezidents apmētāts ar akmeņiem vēlēšanu kampaņas pasākumā
Argentīnas prezidents Havjers Milejs trešdien tika apmētāts ar akmeņiem vēlēšanu kampaņas pasākumā pie Buenosairesas.
Akmeņus un pudeles uz prezidenta autokortežu meta demonstranti, kas protestēja pret korupcijas skandālu. Mileja apsardze aizveda viņu no notikuma vietas, un prezidents netika ievainots, sociālo mediju platformā "X" paziņoja viņa preses sekretārs Manuels Adorni.
Milejs, kurš piedalās oktobrī paredzēto vidustermiņa vēlēšanu kampaņā, atradās braucoša pikapa aizmugurē un sveica atbalstītājus Lamasā de Samorā 20 kilometrus uz dienvidiem no Buenosairesas, kad protestētāji sāka mest akmeņus, pudeles un augus uz viņa automašīnu.
Automašīna, kurā atradās prezidents, viņa māsa Karina Mileja un citas amatpersonas, steigšus atstāja notikuma vietu.
Vēlāk izcēlās sadursmes starp Mileja atbalstītājiem un pretiniekiem. Viena Mileja atbalstītāja, kurai bija savainotas ribas, tika aizvesta ar ātrās palīdzības mašīnu.
Skandāls saistīts ar korupciju valsts invaliditātes aģentūrā, kurā iesaistīta prezidenta ietekmīgā māsa Karina Mileja. Tas izcēlās pēc bijušā aģentūras vadītāja Djego Spanjuolo veiktas audioierakstu nopludināšanas.
Spanjuolo šajos ierakstos apgalvoja, ka Karina Mileja esot piesavinājusies invalīdiem paredzētus līdzekļus.
Prezidents trešdien pārtrauca klusēšanu par šo lietu. "Viss [Spanjuolo] teiktais ir meli," Milejs paziņoja reportieriem Lomasā de Samorā pirms protestu sākuma. "Mēs sauksim viņu tiesas priekšā un pierādīsim, ka viņš melojis," piebilda Milejs.
Vidustermiņa vēlēšanas būs pirmais lielais pārbaudījums Mileja atbalstam, kopš viņš 2023.gada decembrī stājās prezidenta amatā, solot atdzīvināt ekonomiku.
54 gadus vecais ekonomists Milejs ir spējis samazināt augsto inflāciju un radīt budžeta pārpalikumu, ievērojami samazinot valsts izdevumus, tostarp invalīdu atbalstam.