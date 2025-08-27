Krievijas Federālais drošības dienests iekļāvis teroristisko organizāciju sarakstā Lietuvā organizēto Brīvās Krievijas forumu
Tas pamatots ar Krievijas karatiesas 21. marta spriedumu, ar kuru disidentam un bijušajam padomju režīma politieslodzītajam Aleksandram Skobovam tika piespriests 16 gadu ieslodzījums, atzīstot viņu par vainīgu "terorisma attaisnošanā" un par darbību "teroristiskā organizācijā".
Neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums "Mediazona" norāda, ka saskaņā ar Krievijas likumu organizāciju var atzīt par teroristisku, ja stājies spēkā tiesas spriedums kādā prāvā, kurā apsūdzētais notiesāts par šīs organizācijas dibināšanu, vadīšanu vai par dalību tajā.
Spriedums Skobova lietā stājās spēkā 23. jūnijā. Brīvās Krievijas forums ir krievu opozīcijas organizāciju apvienība, kuru 2016.gadā dibināja šahists Garijs Kaspatovs un bijušais kustības "Solidaritāte" izpilddirektors Ivans Tjutrins.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī forums rīko pretkara konferences. 2023. gadā Krievijas ģenerālprokuratūra forumu atzina par "nevēlamu organizāciju".
Skobovs bija Brīvās Krievijas foruma dalībnieks. Viņam tika inkriminēta gan darbība forumā, gan kāds ieraksts sociālās saziņas vietnēs par Krimas tilta spridzināšanu.
Vēl padomju režīma laikos 1978. gadā Skobovs tika apcietināts par piedalīšanos grupas "Kreisā opozīcija" darbā un pretpadomju žurnāla izdošanā.
Vēlāk viņš ar tiesas spriedumu tika ievietots psihiatriskajā slimnīcā, ko varēja pamest tikai 1987.gadā, 0sākoties tā dēvētajai pārbūvei (perestroikai).