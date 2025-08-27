Trešdien Mineapolisas Marijas pasludināšanas katoļu skolā notikusi "šausminoša" apšaude, paziņojis Minesotas gubernators Tims Volcs.
Pasaulē
Šodien 18:56
Apšaudē Mineapolisas katoļu skolā trīs gājuši bojā un 20 ievainoti
Trešdien Mineapolisas Marijas pasludināšanas katoļu skolā notikusi "šausminoša" apšaude, paziņojis Minesotas gubernators Tims Volcs.
Vietējā televīzija ziņoja, ka bērni bija rīta misē, kad sākās šaušana, vēsta “Reuters”. Televīzijā rādīja vecākus, kuri izveda skolēnus, tērpušies skolas formā — zaļos polo krekliņos un zilos šortos un svārkos.
Saskaņā ar skolas tīmekļa vietni, privātajā pamatskolā mācās apmēram 395 skolēni no pirmsskolas līdz astotajai klasei. Pirmdiena bija pirmā skolas diena, kā norādīts skolas “Facebook” lapā.
Varasiestādes ziņo, ka seši skolēni nogādāti slimnīcā, trīs miruši, ieskaitot šāvēju, un 20 ievainoti.
"Es lūdzos par bērniem un skolotājiem, kuru pirmo skolas nedēļu aptumšojis šausminošais vardarbības akts," sociālās saziņas vietnē "X" raksta Tims Volcs.