Zināms, cik Latvijai izmaksāja interneta personības "IShowSpeed" vizīte
Interneta personības "IShowSpeed" vizīte Latvijai izmaksāja 822 eiro, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Šajā summā iekļauti izdevumi par ģeneratora īri un transporta pakalpojumiem.
Iepriekš bija plānots, ka katra Baltijas valsts saistībā ar "IShowSpeed" Eiropas tūres norisi maksās 30 000 eiro apmērā.
Atbildot uz jautājumu, kāpēc netika samaksāta iepriekš plānotā summa, LIAA atbildēja, ka sākotnējās sarunās starp Baltijas valstīm bija paredzēts, ka katra valsts varētu solidāri segt tehniskās izmaksas saistībā ar "IShowSpeed" vizīti 30 000 eiro apmērā, tomēr puses nevienojās par izpildītāja sniegto pakalpojumu saturu, apjomu un izmaksām, tāpēc netika veikts iepirkums un slēgts līgums.
"IShowSpeed" iepazīst Latviju un tiekas ar faniem
Jau ziņots, ka, ņemot vērā "IShowSpeed" ietekmi un potenciālu piesaistīt globālu auditoriju, LIAA pārstāvji sazinājās ar influencera komandu, lai izmantotu šo vizīti kā iespēju Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.
Lielā sekotāju skaita dēļ Baltijas valstis kopīgi vienojās "IShowSpeed" vizīti izmantot kā iespēju Baltijas kā tūrisma galamērķa popularizēšanai, solidāri sedzot izmaksas 30 000 eiro katra.
Darrens Džeisons Votkinss, plašāk pazīstams kā "IShowSpeed" vai vienkārši "Speed", ir amerikāņu "YouTube" satura veidotājs, interneta personība un tiešsaistes straumētājs ar globālu auditoriju. Viens no viņa satura virzieniem ir ceļojumu pieredze, ko viņš atspoguļo tiešraidēs, komunicējot ar miljoniem skatītāju reāllaikā. Viņa auditorija ir vairāk nekā 40 miljoni "YouTube" platformā un 37 miljoni "Instagram" platformā.