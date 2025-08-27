Itālijas premjerministre Džordža Meloni.
Pasaulē
Šodien 18:29
Meloni: ES "nespēj efektīvi reaģēt uz Ķīnas un ASV radītajiem konkurētspējas izaicinājumiem"
Itālijas premjerministre Džordža Meloni trešdien kritizēja Eiropas Savienības (ES) konkurētspēju, sakot, ka bloks "arvien lielākā mērā nolemts ģeopolitiskai nenozīmībai".
ES "nespēj efektīvi reaģēt uz Ķīnas un ASV radītajiem konkurētspējas izaicinājumiem", runājot Rimini, sacīja premjere.
Līdzīgus spriedumus paudis Meloni priekšgājējs, bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi. Arī viņš brīdinājis par Eiropas ģeopolitisko un ekonomisko vājumu.
Meloni 40 minūšu ilgajā uzrunā sacīja, ka jau sen paredzējusi šādu attīstību, uzsverot, ka pamatus, uz kā balstās ES un demokrātijas, apdraud "ciniskas autokrātijas".
Premjere aicināja ES no jauna atklāt savu dvēseli un saknes.
Meloni ir nacionālkonservatīvās partijas "Fratelli d'Italia" ("Itālijas brāļi") līdere un kopš 2022.gada oktobra vada Itālijas labējo koalīciju.