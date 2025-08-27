Nīderlandes ārsti iesniedz sūdzību pret "Snapchat" par nelikumīgu elektronisko cigarešu tirdzniecību
Nīderlande aizliegusi aromatizēto elektronisko cigarešu pārdošanu, kā arī to tirdzniecību nepilngadīgajiem. Tomēr Nīderlandes ārsti iesnieguši sūdzību pret mediju uzņēmumu "Snap", kas pārvalda ziņojumapmaiņas lietotni "Snapchat", apgalvojot, ka platforma nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai apturētu nelikumīgu nikotīna produktu pārdošanu, kas, pēc viņu domām, pārkāpj Eiropas Savienības (ES) tiešsaistes platformu noteikumus, raksta "Euronews".
Ārsti norāda, ka jaunie "Snapchat" lietotāji joprojām var iegādāties nelikumīgas elektroniskās cigaretes, neskatoties uz platformas solījumiem šo pārdošanu apturēt. Viņi mēģinājuši sazināties ar "Snap" un pieprasījuši uzlabojumus politikas īstenošanā, taču viņu izmeklēšana atklāja, ka jaunieši joprojām viegli var iegādāties produktus.
Sūdzību saņēmusi Nīderlandes Patērētāju un tirgus uzraudzības iestāde (ACM), kas pārrauga tiešsaistes platformu atbilstību ES Digitālo pakalpojumu regulai (DSA). Ja ACM izlems lietu virzīt tālāk, tā tiks nodota Eiropas Komisijai, jo "Snap" tiek klasificēta kā viena no 25 lielākajām Eiropas tiešsaistes platformām (VLOP) ar vairāk nekā 45 miljoniem vidējiem mēneša lietotājiem Eiropā.
DSA nosaka, ka visas tiešsaistes platformas ir atbildīgas par nelikumīga satura atklāšanu, marķēšanu un dzēšanu. Nīderlande ieviesa aizliegumu aromatizēto vapes pārdošanai 2024. gada janvārī, kā arī aizliedza tirdzniecību nepilngadīgajiem. Nīderlandes Veselības ministrijas dati liecina, ka 25% 12–16 gadus veco jauniešu valstī ir izmantojuši elektroniskās cigaretes.