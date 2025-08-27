"Starship" veikusi veiksmīgu izmēģinājuma lidojumu
Miljardiera Īlona Maska uzņēmuma "SpaceX" raķete "Starship" trešdien veikusi veiksmīgu izmēģinājuma lidojumu un pirmo reizi kosmosā nogādājusi kravu - astoņas satelītu imitācijas.
Pēc nedaudz vairāk nekā stundu ilga lidojuma kosmosā "Starship", kā plānots, nogāzās Indijas okeānā.
"Starship" pacēlās no "SpaceX" kosmodroma Teksasas štatā, veicot desmito testa lidojumu.
Testa laikā veiksmīgi atgriezās arī kosmosa kuģa nesējraķete "Super Heavy Booster", neilgi pēc starta nolaižoties kā plānots Atlantijas okeānā.
Pats "Starship" turpināja riņķot ap Zemi, izmēģinājuma beigās nolaižoties Indijas okeānā. Pirms kuģis nokļuva ūdenī, tā dzinēji iedarbojās, mainot tā stāvokli, lai tas iekristu ūdenī stāvus ar uz augšu vērstu deguna konusu.
"Starship" ir pasaulē lielākā un spēcīgākā raķete. Tā sastāv no aptuveni 70 metrus garas nesējraķetes "Super Heavy" un aptuveni 50 metrus garas augšējās daļas, ko arī dēvē par "Starship".
"Starship" paredzēta pirmajiem astronautu lidojumiem uz Mēnesi kopš 1972.gada un potenciāli arī lidojumiem uz Marsu. Sistēma ir izstrādāta ar domu, lai kosmosa kuģi un raķeti pēc atgriešanās uz Zemes varētu izmantot atkārtoti.