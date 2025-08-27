Ukraiņu karavīrs Vladislavs izdzīvojis pēc 5 dienu ilgas rāpošanas ar pārgrieztu rīkli
Trīsdesmit trīs gadus vecais Ukrainas Nacionālās gvardes karavīrs Vladislavs izdzīvojis pēc tam, kad Krievijas karavīri pārgriezuši viņam rīkli un iemetuši bedrē, uzskatot, ka viņš ir miris.
Vladislavam izdevies izkļūt no bedres, un viņš piecas dienas rāpojis atpakaļ uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. 17. augustā viņš smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Dņepropetrovskas apgabalā. Karavīrs bija zaudējis lielu daudzumu asiņu, un brūces jau bija sākušas inficēties, vēsta “Suspilne”.
Mediķi atzinuši, ka šis ir pirmais šāda veida ievainojumu gadījums pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Tas izgaismo plaši dokumentēto Krievijas brutālo attieksmi pret sagūstītajiem ukraiņu karavīriem.
„Ja kādam ir pārgriezta rīkle un viņš asiņo līdz nāvei, izdzīvošanas iespējas ir ļoti niecīgas,” sacīja slimnīcas galvenais ārsts Serhijs Rizeņko. „Viņš noturējās līdz galam, un to, kas viņu atšķir, padarīja pārliecība – viņš līdz pat beigām ticēja, ka viss būs labi.”
Vladislavam ir veikta operācija, taču šobrīd viņš nespēj runāt. Viņš savu izdzīvošanas stāstu pierakstījis dienasgrāmatā.
Pēc Vladislava teiktā, viņa brigāde pirms vairākām nedēļām zaudēja pozīcijas netālu no Pokrovskas. Cenšoties palīdzēt biedriem, viņš nonācis krievu gūstā.
Karavīrs stāsta, ka Krievijas armija pirmos sagūstītos ukraiņu karavīrus spīdzinājusi – izraujot acis, nogriežot lūpas, vīriešu dzimumorgānus, ausis un degunus.
Vladislavs bija pēdējais no astoņiem ukraiņu karavīriem, kurus krievu karavīri iemeta bedrē, domādami, ka visi ir nogalināti.
Pagājušajā mēnesī Ukrainas ģenerālprokurors paziņoja, ka dokumentēti vismaz 273 gadījumi, kad Krievija ir izpildījusi nāvessodu sagūstītajiem Ukrainas karavīriem – tas ir kara noziegums saskaņā ar Ženēvas konvenciju.