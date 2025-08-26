25. augustā uz Baltkrievijas–Polijas robežas Polijas karavīrs guva ievainojumu, mēģinot novērst “agresīvi noskaņotu migrantu grupas” pārkāpumu.
Uz robežas ar Baltkrieviju poļu karavīram rokā eksplodējusi granāta
25. augustā uz Baltkrievijas–Polijas robežas Polijas karavīrs guva ievainojumu, mēģinot novērst “agresīvi noskaņotu migrantu grupas” pārkāpumu.
Par to ziņo Polijas Bruņoto spēku Operatīvā komandvadība.
Incidents notika ap plkst. 20:00 operācijas laikā Čeremhas apdzīvotajā vietā.
“Nelikumīgas robežas šķērsošanas laikā, ko veica agresīvi noskaņotu migrantu grupa, Podlases operatīvās vienības karavīrs guva traumas. Tiešo piespiedu līdzekļu izmantošanas gaitā viņš savainoja kreiso roku,” – teikts oficiālajā paziņojumā.
Notikuma vietā karavīram tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, pēc tam viņš nogādāts Bjalistokas slimnīcā. Viņa stāvoklis ir stabils, dzīvībai briesmu nav.
Militārā policija veic incidenta izmeklēšanu. Pēc neoficiālās informācijas, ko ieguvis Polijas izdevums RMF, cietušā rokā eksplodējusi trokšņa - gaismas granāta.