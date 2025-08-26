Apšaudē Austrālijā nogalināti divi policisti.
Austrālijā Viktorijas štatā otrdien apšaudē nogalināti divi policisti un vēl viens smagi ievainots, pavēstīja varasiestādes, norādot, ka aizdomās turamais joprojām ir brīvībā.
Šaušana notika rīta pusē policijas apmeklējuma laikā kādā īpašumā Porepunkas mazpilsētā.
Līdz vēlai pēcpusdienai, kad iestādes pirmo reizi apstiprināja policistu nāvi, šāvēja atrašanās vieta nebija zināma.
Likumsargu paziņojumos nav paskaidrots, kāpēc šaušanas brīdī notikuma vietā bija desmit policisti. Arī citas detaļas netiek sniegtas.
Policija aicināja iedzīvotājus palikt telpās un nedoties uz incidenta rajonu. Sabiedriskās ēkas un tuvumā esošais lidlauks slēgti.
Porepunka, kas ir pazīstama ar saviem vīna dārziem un gleznainiem skatiem, ir vārti uz Viktorijas kalnu tūrisma reģionu.
Šāvēja meklēšanas operācija turpinās.