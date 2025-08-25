Ukraina plāno ik mēnesi saņemt miljardu dolāru ieroču iegādei
Kijiva cer, ka starptautiskie partneri programmas "Prioritized Ukraine Requirements List" (PURL) ietvaros nodrošinās vismaz vienu miljardu dolāru mēnesī. Šī programma ļauj Ukrainai tieši iegādāties ieročus no Amerikas Savienotajām Valstīm, paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis.
Par to viņš runāja kopīgā preses konferencē ar Norvēģijas premjerministru Jonasu Gāru Stēri. “Norvēģija ir pievienojusies PURL programmai, kas ļauj mums iegādāties ieročus ASV un nodrošināt vismaz 1 miljardu dolāru mēnesī,” sacīja Zelenskis.
Viņš piebilda, ka ar Norvēģijas vadītāju pārrunāta arī kopīga dronu ražošana un ieguldījumi aizsardzības industrijā.
“Ieguldījumi jau tagad var palīdzēt ne tikai frontes fiziskajā aizsardzībā, bet arī radīt papildu spiedienu uz Krieviju, lai izbeigtu šo karu,” sacīja Volodimirs Zelenskis.
Norvēģijas premjerministrs Jonass Gārs Stēre 25. augustā ieradās Kijivā un paziņoja, ka viņa valsts 2026. gadā plāno piešķirt Ukrainai aptuveni 8,5 miljardus dolāru atbalstam, turpinot sniegt ievērojamu palīdzību Krievijas agresijas ierobežošanai.