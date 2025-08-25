Izraēlas triecienā slimnīcā Gazas joslā nogalināti četri žurnālisti
Izraēlas triecienā Nāsera slimnīcai Hānjūnisas rajonā Gazas joslas dienvidos nogalināti 19 cilvēki, arī vismaz četri žurnālisti, paziņoja Gazas joslas Veselības ministrijas Medicīnas nodaļas vadītājs Zahers al Vahidi.
Savu darbinieku un sadarbības partneru nāvi pirmdienas triecienā jau apstiprinājušas ziņu aģentūras "Reuters" un "Associated Press", kā arī telekanāls "Al Jazeera".
Nogalināti ziņu aģentūras "Reuters" operators Husams al Masri, ziņu aģentūras "Associated Press" ārštata darbiniece Mariama Abu Daga, telekanāla "Al Jazeera" fotogrāfs Mohammads Salama un amerikāņu telekanāla NBC ārštata līdzstrādnieks Muazs Abu Taha, liecina Gazas joslas varasiestāžu informācija.
Brīdī, kad ēkai trāpīja raķete, upuri atradās slimnīcas ceturtajā stāvā, bet vēl viena raķete trāpījusi tajā pašā vietā neilgi pēc tam, kad ieradās glābēji, ziņo Gazas joslas Veselības ministrija.
"Reuters" vēsta, ka pirmā trieciena brīdī pēkšņi pārtrūkusi video translācija no slimnīcas, ko pārraidīja al Masri.
Trieciena brīdī tika ievainots vēl viens "Reuters" ārštata žurnālists Hatems Haleds.
Aģentūra "Reuters" paziņoja, ka ir "satriekta, uzzinot par Husama al Masri nāvi un Hatema Haleda ievainojumiem, kas gūti Izraēlas triecienu rezultātā Nāsera slimnīcai Gazā".
"Associated Press" paziņojumā teikts, ka aģentūru "satriekušas un apbēdinājušas ziņas par Mariamas Abu Dagas un citu žurnālistu nāvi".
Aģentūra norāda, ka Abu Dagai bija 12 gadus vecs dēls, kas kara sākumā tika evakuēts no Gazas joslas, un viņa pati bieži strādājusi Nāsera slimnīcā.
"Al Jazeera" arī apstiprināja sava fotogrāfa nāvi, atsaucoties uz Gazas joslas iestādēm.
Ceturtais upuris Muazs Abu Taha tiek raksturots kā NBC ārštata darbinieks, bet kanāls vēl nav sniedzis nekādu paziņojumu.
Izraēlas Aizsardzības spēki apstiprināja triecienu Nāsera slimnīcas teritorijā.
Paziņojumā ģenerālštāba priekšnieks Ejals Zamirs norādīja, ka Izraēlas armija "pauž nožēlu par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts [civiliedzīvotājiem], kuri nav iesaistīti, un armija nekādā gadījumā nevērš triecienus žurnālistiem".
Izraēla vairākkārt apsūdzējusi Gazas joslā strādājošos ārštata žurnālistus sadarbībā ar kaujinieku grupējumu "Hamās".
2023.gada novembrī, mēnesi pēc "Hamās" uzbrukuma Izraēlai, kurā gāja bojā vairāk nekā 1200 iedzīvotāju, nevalstiskā organizācija "HonestReporting" apgalvoja, ka fotoreportieri, kas strādājuši laikrakstam "New York Times", telekanālam CNN, ziņu aģentūrām "Associated Press" un "Reuters", zinājuši par gaidāmo uzbrukumu.
"Reuters" un "Associated Press" šos apgalvojumus noliedza. CNN paziņoja, ka pārtraucis sadarbību ar vienu no fotogrāfiem, kas tika turēts aizdomās par sakariem ar "Hamās".
Ārvalstu žurnālistiem ir aizliegts iebraukt Gazas joslā kopš kara sākuma 2023.gada 7.oktobrī.
Izraēlas armija reizēm organizē žurnālistu braucienus, bet tikai militārpersonu pavadībā, skaidrojot, ka tas nepieciešams drošības apsvērumu dēļ.
Izraēlas armija cenzē visus žurnālistu materiālus, kas iegūti šādos braucienos.