Brāļi Menendezi paliek aiz restēm - komisija noraida pirmstermiņa atbrīvošanu
Brāļiem Lailam un Ērikam Menendeziem atteikta pirmstermiņa atbrīvošana, liedzot viņiem iespēju izkļūt no cietuma pēc vairāk nekā trīsdesmit gadiem.
Lailam Menendezam tika atteikta pirmstermiņa atbrīvošana vienu dienu pēc tam, kad līdzīgs lēmums tika pieņemts attiecībā uz viņa brāli Ēriku.
Brāļi vairāk nekā trīs gadu desmitus atrodas aiz restēm par viņu vecāku, Hosē un Kitijas Menendezu, nogalināšanu 1989. gadā. Viņi tika notiesāti par pirmās pakāpes slepkavību un saņēma mūža ieslodzījumu. Lēmums nepiešķirt brāļiem pirmstermiņa atbrīvošanu ir smags trieciens Lailam un Ērikam, kuri atradās tuvāk brīvībai vairāk nekā jebkad agrāk.
Lails varēs atkal pieteikties pirmstermiņa atbrīvošanai pēc trim gadiem, lai gan komisija norādīja, ka šo termiņu varētu samazināt līdz 18 mēnešiem, ja viņš demonstrēs labu uzvedību. Komisija norādīja, ka joprojām saskatāmas “pazīmes”, ka Lails var radīt risku sabiedrībai.
Komisija atsaucās uz viņu vecāku Hosē un Kitijas Menendezu nežēlīgo slepkavību, Laila pašdisciplīnas trūkumu un pazīmēm, ka viņš joprojām pieņem sliktus lēmumus.
Brāļi pirms vairāk nekā 30 gadiem atzinās, ka viņi nogalināja savus vecākus. Tomēr lietas uzmanība vienmēr bijusi pievērsta tam, kāpēc viņi to izdarīja. Viņi apgalvo, ka nogalinājuši savus vecākus baiļu un pašaizsardzības dēļ, pēc tam, kad visu dzīvi bija cietuši no fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības, ko piedzīvojuši no saviem vecākiem.
Viens no viņu advokātiem, Klifs Gārdners iepriekš pauda, ka Lails un Ēriks Menendezi būtu bijuši jātiesā par slepkavību afekta stāvoklī, nevis pirmās pakāpes slepkavību, un, ja tas tā būtu noticis, viņi jau sen būtu atbrīvoti no cietuma. Prokurori gan tam nepiekrita, norādot, ka viņi ir alkatīgi un egoistiski monstri, kas rūpīgi plānojuši slepkavības un pēc tam melojuši izmeklētājiem, kamēr iztērējuši 700 000 ASV dolāru no mantotās naudas.
Tieši Lails sākotnēji policijai sacīja, ka viņa vecāku nāves bijušas mafijas pasūtījums. Viņš arī sacerēja sarežģītus stāstus, lai citi viņa vietā melotu un piesegtu viņa līdzdalību. Šie fakti tika minēti kā iemesli, kādēļ viņam atteica atbrīvošanu.
“Es dziļi nožēloju to, kas es biju… par visu kaitējumu, ko esmu nodarījis,” Lails sacīja komisijai. “Es nekad nespēšu atlīdzināt ciešanas un sāpes, ko sagādāju savai ģimenei. Man ir tik ļoti žēl, un būs žēl vienmēr.”
Brāļi varēs atkal stāties komisijas priekšā pēc trim gadiem. Tikmēr uzmanība vērsta uz Kalifornijas gubernatoru Gevinu Ņūsomu, kurš izskata brāļu lūgumu par apžēlošanu. Tā varētu nozīmēt soda samazinājumu vai pat pilnīgu apžēlošanu, taču šāda augsta profila lieta gubernatoram, kurš, kā tiek baumots, varētu kandidēt uz prezidenta amatu, ir politiski riskanta.
Papildus apžēlošanas lūgumam brāļi arī pieprasa jaunu tiesu, pamatojoties uz nesen atklātiem pierādījumiem par seksuālu vardarbību bērnībā no tēva puses. Tiesnesis pašlaik izskata šo lūgumu, taču pret to iebilst Losandželosas prokuratūra.