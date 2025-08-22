Tramps paziņo kārtējo termiņu: pēc tam varbūt noteikšu sankcijas Krievijai, bet varbūt nedarīšu neko
ASV prezidents Donalds Tramps (foto: Scanpix / EPA)
Pasaulē

Tramps paziņo kārtējo termiņu: pēc tam varbūt noteikšu sankcijas Krievijai, bet varbūt nedarīšu neko

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka divu nedēļu laikā pieņems svarīgu lēmumu saistībā ar centieniem panākt mieru Ukrainā, norādot, ka gadījumā, ja nebūs progresa, viņš Maskavai varētu noteikt plašas sankcijas vai arī nedarīt neko.

Tramps paziņo kārtējo termiņu: pēc tam varbūt note...

Tramps žurnālistiem Ovālajā kabinetā sacīja, ka viņš "nav priecīgs" par ceturtdien notikušo Krievijas triecienu ASV uzņēmumam piederošajai elektronikas rūpnīcai Ukrainas pilsētā Mukačevā. "Un es neesmu priecīgs par neko, kam ir saistība ar šo karu," teica ASV prezidents.

Taču viņš norādīja, ka vispirms vēlas noskaidrot, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiksies. "Es domāju, ka es uzzināšu Krievijas un, atklāti sakot, Ukrainas attieksmi. Ir vajadzīgi divi," Tramps atbildēja uz jautājumu, ko viņš darīs, kad beigsies viņa dienu iepriekš noteiktais divu nedēļu termiņš miera sarunu stāvokļa novērtēšanai.

"Tad es pieņemšu lēmumu par to, ko mēs darīsim, un tas būs ļoti svarīgs lēmums," viņš uzsvēra. "Vai nu būs vai nebūs plašas sankcijas vai plaši tarifi, vai abi. Vai arī mēs nedarīsim neko un teiksim - tas ir jūsu karš," sacīja Tramps.

ASV prezidents arī teica, ka Zelenska un Putina samita organizēšana ir tikpat sarežģīta kā "eļļas un etiķa sajaukšana".

Tikmēr sociālajos medijos jau ironizē par Donaldu "Divas nedēļas" Trampu, norādot neskaitāmās reizes, kad viņš lēmuma pieņemšanu atlicis uz divām nedēļām, bieži tā arī neko nedarot.

Tēmas

Donalds TrampsASVKrievijaUkrainaVladimirs PutinsVolodimirs Zelenskis

Citi šobrīd lasa