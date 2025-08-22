Putins "gatavs tikties ar Zelenski", bet darba kārtība pilnīgi nav gatava, saka Lavrovs
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pavēstījis, ka Vladimirs Putins ir gatavs tikties ar savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski, kad būs gatava samita darba kārtība.
Lavrovs intervijā NBC News sacīja, ka līdz šim starp abiem karojošajiem līderiem nav bijusi plānota neviena tikšanās.
Putins un Zelenski nav tikušies klātienē kopš 2019. gada. Pēdējos gados vairākas reizes ir piedāvāti priekšlikumi par abu prezidentu tikšanos, lai mēģinātu panākt abu pušu pārrunas par iespējamu pamieru.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien teica, ka strādā pie tikšanās organizēšanas starp Krievijas un Ukrainas līderiem. Tas notika pēc viņa tikšanās ar Putinu Aļaskā pagājušajā piektdienā, kas bija pirmais ASV un Krievijas samits vairāk nekā četru gadu laikā.
Lavrovs teica, ka Krievija ir piekritusi būt elastīga vairākos punktos, ko Tramps izvirzījis Aļaskā. Tomēr Krievijas ārlietu ministrs piebilda, ka Zelenski, kad viņam tika piedāvāti vairāki principi, kas nepieciešami miera progresam, atbildēja "nē uz visu".
Jau vēstīts, ka Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Krievija dara visu iespējamo, lai bloķētu samitu. "Krievi dara visu, lai novērstu šīs tikšanās norisi," viņš sacīja. "Atšķirībā no Krievijas, Ukraina nebaidās no jebkuras tikšanās ar līderiem."