Krievija izvairās no sarunām par kara izbeigšanu, norāda Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Krievija cenšas izvairīties no sarunu rīkošanas starp Krievijas un Ukrainas līderiem.
"Ir divi formāti, kuros ir reāli panākt progresu. Tie ir līderu līmeņa formāti. Divpusējais formāts - Ukraina un Krievija. Un trīspusējs formāts - Ukraina, ASV, Krievija. Mēs to apspriedām Vašingtonā. Putins par to runāja prezidenta Trampa zvana laikā. Viņi mēģina izvairīties no nepieciešamības rīkot tikšanos. Viņi nevēlas izbeigt šo karu," pavēstīja Zelenskis.
Viņš sacīja, ka Krievijas bruņotie spēki veikuši mērķtiecīgu uzbrukumu tieši ASV īpašumam Ukrainā laikā, kad pasaule gaida krievu atbildi uz sarunām par kara izbeigšanu. Krievija naktī uz ceturtdienu veica raķešu triecienu ASV kompānijas "Flex" elektronikas rūpnīcai Aizkarpatu apgabala pilsētā Mukačevā, ievainojot 23 cilvēkus.
Viņš arī pieminēja drona nokrišanu Polijas teritorijā naktī uz 20.augustu un atgādināja, ka arī Lietuva iepriekš saskārusies ar "nepatīkamiem dronu incidentiem". Šajā sakarā viņš pauda cerību, ka Kijevas partneri reaģēs principiāli. "Šis karš ir jāizbeidz. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu. Putins nesaprot neko citu kā tikai spēku un spiedienu. Protams, mēs darām un darīsim visu nepieciešamo, lai aizstāvētu mūsu valsti un aizsargātu mūsu tautu. Amerikas Savienoto Valstu prezidentam ir pilnīga taisnība: mums tas jādara ne tikai aizsardzības nolūkos," sacīja Ukrainas prezidents.
Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa "ZDF Heute Journal" podkastā pauda viedokli, ka Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu neinteresē sarunas un viņš tikai cenšas iegūt laiku. Pēc viņas teiktā, ASV, Eiropa un Ukraina vēlas mieru. "Taču mēs redzam, ka Krievijas puse tikai spēlē spēles un rada šķēršļus," viņa piebilda.