Ieeja bez drēbēm: Vācijā atklās izstādi, kuru apmeklēt ļaus tikai pilnīgi kailiem cilvēkiem
Bādenes-Virtembergas vēstures muzejs Štutgartē drīzumā atvērs ekspozīciju, kuru apskatīt varēs tikai pilnīgi kaili apmeklētāji, atļaus atstāt vienīgi apavus.
Izstāde “Frei Schwimmen – Gemeinsam?!” (Brīva peldēšanās – kopā?!) ir veltīta publisko baseinu vēsturei un atspoguļo vācu sabiedrības miesas kultu un toleranci, arī seksisma, rasisma un citu aizspriedumu ietekmi uz baseiniem. Viens no jautājumiem – vai peldēšanās bez krūštura feminismam nāk par labu vai kaitē.
Daļa ekspozīcijas būs veltīta nūdistu pludmalēm un brīvā ķermeņa kultūrai. Akciju rīko apvienība “Get Naked Deutschland” (Izģērbies, Vācija), kas kailumu uzskata par cilvēka dabisko stāvokli, nesaistot ar seksualitāti. Viņu devīze ir: “Esi kails!” Biļetes uz pirmo pliko ekskursiju 30. augusta vakarā jau ir izpārdotas, nav biļešu arī uz literāro vakaru 13. septembrī. Izstāde ilgs līdz 14. septembrim, apmeklētāji lūgti ņemt līdzi dvieli, ja grasās ar saviem plikajiem dibeniem sēsties uz krēsliem vai soliem.