Noslēpumi, kas palikuši neizskaidroti: pieci šausminoši un aizvien neatrisināti noziegumi
Neatklāti noziegumi mājo sabiedrības apziņā gadiem ilgi, uzdodot sāpīgus jautājumus – kas notika, kā un kāpēc? Pat tad, kad oficiālās izmeklēšanas ir pārtrauktas, šie stāsti nepamet cilvēku prātus – tie iedvesmo raidierakstu, dokumentālo filmu veidotājus un interneta kopienas, kas turpina cīņu par taisnīgumu.
Mūsdienu tehnoloģijas, īpaši DNS analīze un pētnieciskā ģenealoģija, sniedz jaunas cerības rekonstruēt gadu desmitiem zudušas identitātes, tomēr joprojām ir stāsti, kuros pat vismodernākie rīki un metodes ir bezspēcīgas.
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Tieslietu statistikas biroja dati atklāj šokējošu ainu – katru gadu ASV tiek atrasti aptuveni 4400 neidentificētu līķu, no kuriem apmēram 1000 paliek neatpazīti arī gadu vēlāk.
Savukārt ASV vadošā ģenētisko pētījumu organizācija “DNA Doe Project” apgalvo, ka kopā visā Amerikā morgos guļ ap 50 000 nenosauktu līķu. Sadarbojoties ar tiesībsargājošajām iestādēm, “DNA Doe Project” izmeklētāji risina biedējošas, apšaubāmas un sarežģītas lietas, lai atdotu vārdu mirušajiem un beidzot dāvātu mieru viņu tuviniekiem.
Jaunais “National Geographic” raidījums “Mirušo identificēšana”, kurš skatāms katru trešdienu, pulksten 21.00, ļauj sekot “DNA Doe Project” detektīviem viņu skarbajos un nereti šausminošajos meklējumos pēc atbildēm – kas viņi bija un kas ar viņiem notika?
Gaidot jaunāko sēriju, kanāls “National Geographic” aicina iepazīt piecus skaudrus un joprojām līdz galam neatrisinātus noziegumus!