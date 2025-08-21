Dzimumnoziedznieks ASV, kurš mēģināja izvarot 7 gadus vecu meiteni, piekrīt kastrācijai
Luiziānā tiks ķīmiski kastrēts dzimumnoziegumus izdarījušais Tomass Allens Makartnijs, kurš tam piekritis kā daļu no vienošanās par savas vainas atdzīšanu.
Makartnijam, kurš mēģināja izvarot 7 gadus vecu meiteni, piespriests 40 gadu cietumsods un ķirurģiska kastrācija.
37 gadus vecais Tomass Allens Makartnijs, kurš klasificēts kā “trešā līmeņa” dzimumnoziedznieks, piekrita izlīgumam. Papildus kastrācijas procedūrām Makartnijs saskaņā ar vienošanos izcietīs 40 gadu cietumsodu. Šis spriedums ir viens no retajiem gadījumiem ASV, kad abas kastrācijas formas ir piespriestas kopā kā daļa no likumīgā soda par seksuālu noziegumu.
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of abuse.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 20, 2025
Thomas Allen McCartney, 37, of Leesville, Louisiana, pleaded guilty to attempted first-degree rape of a child under the age of 13. As part of the plea deal, McCartney also agreed to be physically and chemically… pic.twitter.com/PVWZIoIfOe
Makartnijs ir ilgstoši veicis seksuālu vardarbību pret bērniem, apstiprināja iestādes.
Makartnijs tika arestēts 2023. gadā, kad mēģināja izmantot 7 gadus vecu meiteni. Viņš jau bija 3. pakāpes seksuālais noziedznieks Luizianā, jo 2011. gadā bija notiesāts par izvarošanas mēģinājumu. Viņš tika arestēts arī par vienu smagu noziegumu saistībā ar seksuālu izmantošanu pret nepilngadīgo 2006. gadā un par diviem smagiem izvarošanas gadījumiem 2010. gadā.