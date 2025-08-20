Polijā kādā kukurūzas laukā nokritis militārais drons. VIDEO
Objekts, kas trāpījis un nodedzinājis kukurūzas lauku Polijas austrumos, pēc izmeklēšanas, domājams, bijis militārais drons, sacīja Polijas prokurors trešdien, vēsta "Reuters".
Kopš 2022. gada, kad Polijas gaisa telpā novirzīta Ukrainas raķete trāpīja Polijas dienvidu ciematā Pševoduvas apkaimē, nogalinot divus cilvēkus, Polija ir pastiprinājusi modrību attiecībā uz objektiem, kas ielido tās gaisa telpā.
"Šī brīža izmeklēšana liecina, ka objekts visdrīzāk ir bijis militārais drons," sacīja Ļubļinas apgabala prokurors Grzegorzs Trusjevičs (Grzegorz Trusiewicz) .
Policija iepriekš paziņoja, ka neidentificēts objekts ir nokritis laukā Osiņi ciematā, Lukovas apriņķa Ļubļinas apgabalā, nedaudz vairāk kā 100 km no Ukrainas robežas un apmēram 90 km no Baltkrievijas.
Ziņu aģentūra "PAP" citēja aizsardzības ministrijai tuvu stāvošu personu, kas teica, ka bezpilota lidaparātam nebija kaujas galviņas, tajā bija tikai neliels daudzums sprāgstvielu un tas, visticamāk, bija māneklis.
BREAKING: A drone crashed and exploded in a field in eastern Poland, near the village of Osiny, just 40 km from Warsaw and 100 km from Ukraine’s border.— Clash Report (@clashreport) August 20, 2025
Polish Army says no airspace violations were detected from Ukraine or Belarus.
Police found burnt metal and plastic fragments… pic.twitter.com/dtbuDSVFZY
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs teica, ka šis incidents ir līdzīgs gadījumiem, kad Krievijas bezpilota lidaparāti ielidoja Lietuvā un Rumānijā, un ka tas varētu būt saistīts ar centieniem izbeigt karu Ukrainā.
Sprādziena rezultātā tika izsisti logi vairākās mājās, bet neviens netika ievainots, ziņoja “PAP”.
Policija paziņoja, ka notikuma vietā atrada sadegušus metāla un plastmasas atlūzas un ka apmēram 8–10 metru diametra teritorijā ap objektu bija redzamas bojājumu pēdas.