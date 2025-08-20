Polijas premjers Tusks: Ukrainas un Krievijas līderu sarunas nevajadzētu rīkot Budapeštā
Ukrainas un Krievijas līderu sarunas nevajadzētu rīkot Budapeštā, trešdien pauda Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atgādinot par 1994. gada Budapeštas memoranda likteni.
"Budapešta? Varbūt ne visi to atceras, bet 1994. gadā Ukraina jau saņēma teritoriālās integritātes garantijas no ASV, Krievijas un Lielbritānijas. Tas notika Budapeštā. Varbūt tā ir māņticība, bet šoreiz es mēģinātu atrast citu vietu," platformā "X" mudināja Tusks.
Rietumu medijos, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā, Budapešta minēta kā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Vladimira Putina sarunu norises vieta.
Ukraina, Lielbritānija, Krievija un ASV 1994. gadā Budapeštā parakstīja memorandu, un saskaņā ar to Kijiva atteicās no kodolieročiem, bet pārējās valstis garantēja Ukrainas robežu neaizskaramību.
Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas un pilna mēroga iebrukuma Ukraina atkārtoti un neveiksmīgi mēģinājusi izmantot memorandā aprakstīto mehānismu.
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir viens no nedaudzajiem Eiropas politiķiem, kas turpina tikties ar Krievijas diktatoru.
Budapešta arī pastāvīgi cenšas bloķēt pret Krieviju noteiktās sankcijas un palēnināt Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai.