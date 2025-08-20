Zelenska un Putina tikšanās, visticamāk, nenotiks, prognozē bijušais NATO ģenerālsekretārs
Neraugoties uz visiem ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem, Ukrainas prezidenta Volodimra Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, visticamāk, nenotiks, paziņojis bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens.
"Krievijas prezidents nav ieinteresēts miera panākšanā, tāpēc viņš pārliecināja prezidentu Trampu atteikties no uguns pārtraukšanas kā pirmā punkta miera procesā un nekavējoties sākt miera sarunas," raidsabiedrības BBC podkāstā "Ukrainecast" sacīja bijušais NATO vadītājs.
Rasmusens atzina, ka viņu ir sarūgtinājis tas, cik lēni "labās gribas koalīcija" virzās uz priekšu jautājumā par Ukrainas drošības garantijām. "Eiropai ir jāņem savs liktenis savās rokās. Un es uzskatu, ka pirmajam svarīgajam solim šajā virzienā vajadzētu būt garantijas spēku izvietošanai Ukrainā," sacīja Rasmusens.
Tiesa, pēc Trampa paziņojama par to, ka sākusies Zelenska un Putina tikšanās gatavošana, izskanējuši arī pirmie minējumi, kur šāda tikšanās varētu notikt. Iespējamo norises vietu vidū minēta Ungārija un Šveice.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš pirmdien Baltajā namā piedalījās Zelenska un Eiropas līderu sarunās ar Trampu, sacīja, ka Zelenska un Putina tikšanos plānots sarīkot tuvāko divu nedēļu laikā.