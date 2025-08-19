Krievijā atstāj spēkā režisorei Berkovičai un dramaturģei Petrijčukai piespriesto cietumsodu
Krievijas Augstākā tiesa atstājusi spēkā cietumsodu, kas par "terorisma attaisnošanu" piespriests režisorei Žeņai Berkovičai un dramaturģei Svetlanai Petrijčukai, vēsta izdevums "Mediazona".
Berkovičai iepriekš piespriesti pieci gadi un septiņi mēneši un Petrijčukai - pieci gadi un desmit mēneši cietumā.
Sods piespriests par Berkovičas iestudēto Petrijčukas lugu "Finists - skaidrais piekūns".
Tiesa otrdien izskatīja apsūdzēto aizstāvības kasācijas sūdzību par spriedumu, taču to neapmierināja.
Sēdes laikā Berkoviča lūdza viņu attaisnot un stāstīja par depresijas epizodi, kas viņai bijusi cietumā.
Režisore norādīja, ka vienīgais iemesls, kāpēc pret viņu un Petrijčuku ierosināta lieta, bijis panākt, lai viņām būtu slikti.
Petrijčuka arī lūdza viņu attaisnot.
Advokāti vēlreiz norādīja uz kļūdām lietas izskatīšanā un spriedumā.
Īpaši viņi norādīja, ka tiesneši trīs gadus nemaz nav iedziļinājušies pašā lugā un paļāvušies tikai uz kāda slepena liecinieka liecībām un "destruktīvo" ekspertīzi, ko kritizējusi pat Krievijas Tieslietu ministrija.
Luga "Finists - skaidrais piekūns" stāsta par meitenēm, kas devušās uz Sīriju, lai apprecētos ar radikāliem islāmistiem.
Iestudējums 2022.gadā ieguva "Zelta maskas" balvu.
Pērn jūlijā 2.Rietumu apgabala kara tiesa piesprieda Berkovičai un Petrijčukai sešus gadus cietumā.
Decembrī apelācijas tiesa par vairākiem mēnešiem samazināja režisorei un lugas autorei piespriesto sodu.