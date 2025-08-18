Analītķis: ja Krievija beigtu karot, karš beigtos. Ja Ukraina beigtu karot, vairs nebūtu Ukrainas
“Ja Krievija beigtu karot, karš beigtos. Ja Ukraina beigtu karot, vairs nebūtu Ukrainas,” 360TV Ziņām sacīja ASV domnīcas Atlantijas padome Eirāzijas centra pētnieks Braiens Vitmors, uzsverot, ka Trampa un Putina tikšanās Aļaskā nebija vajadzīga un tā tikai apbalvoja kara noziegumos apsūdzēto Putinu.
Vitmors uzskata, ka Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās Aļaskā nebija vajadzīga. “Kara noziegumos apsūdzēto nedrīkst apbalvot ar tikšanos ar ASV prezidentu. Šī tikšanās nebija nepieciešama, jo nekādas vienošanās par Ukrainu tāpat nebija iespējamas,” viņš sacīja sarunā ar 360TV Ziņu žurnālisti Madaru Rudzīti.
Pēc Vitmora domām, Krievijas mērķis ir “likvidēt Ukrainas suverenitāti un neatkarību”. Viņš uzsvēra: “Ja Krievija beigtu karot, karš beigtos. Ja Ukraina beigtu karot, vairs nebūtu Ukrainas. Šis karš nav par Donbasu, tas ir par Ukrainas pastāvēšanu kā valstij un tautai.”
Vitmors brīdina, ka Krievija prasmīgi izmanto dezinformāciju un spēj ietekmēt impulsīvos lēmumus pieņemošo Trampu. Viņš norāda, ka ASV šobrīd kļuvušas svārstīgas un neparedzamas, tāpēc Eiropai jābūt gatavai rīkoties arī patstāvīgi. “Eiropa šobrīd staigā pa plānu ledu. Ceru, ka tā turpinās sniegt militāro palīdzību Ukrainai, jo tas ir izšķiroši,” viņš sacīja.
Analītiķis pieļauj, ka nākotnē Eiropai var nākties aizstāvēt Ukrainu bez ASV atbalsta: “Es domāju, ka Eiropa ir gana bagāta, tehnoloģiski inovatīva un spējīga to paveikt.”
Vitmors atzina, ka amerikāņu sabiedrībā atbalsts Ukrainai joprojām ir ļoti augsts, taču politiskajās aprindās trūkst gatavības aktīvi iebilst Trampam. Viņš cer, ka nākamajās vēlēšanās demokrāti atgūs vismaz vienu Kongresa palātu, kas ļautu atjaunot līdzsvaru un ierobežot prezidenta rīcības brīvību.
“Prezidentam nevajadzētu būt neierobežotai varai. Tā ir mūsu konstitūcijas pamatideja,” viņš uzsvēra.
Vitmors norāda, ka Krievijas ekonomika grimst inflācijā un augstās procentu likmēs, tāpēc sankciju mīkstināšana būtu kļūda. Vienlaikus viņš aicina ASV un Eiropu atbalstīt Ukrainas militāro industriju, īpaši dronu tehnoloģiju attīstību, kur Ukraina jau kļuvusi par pasaules līderi.