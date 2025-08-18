Zelenskis Vašingtonā vispirms tiksies ar Trampu, pēc tam ar Eiropas līderiem
Pirms sanāksmes ar Eiropas līderu piedalīšanos Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim pirmdien Vašingtonā būs divpusēja tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, paziņoja Baltais nams.
Tramps sagaidīs Zelenski Baltajā namā pulksten 13 (20 pēc Latvijas laika), un paredzēts, ka viņu divpusējā tikšanās Ovālajā kabinetā sāksies 13.15 (20.15 pēc Latvija laika).
Savukārt plkst.14 (21 pēc Latvijas laika) Tramps sagaidīs Eiropas līderus, pēc tam paredzēta kopīga fotografēšanās, savukārt daudzpusējās tikšanās sākums plānots plkst.15 (22 pēc Latvijas laika).
Jau ziņots, ka kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
Ierakstā platformā "X" Ukrainas prezidents pateicies Trampam par uzaicinājumu un paudis vēlmi pēc iespējas drīz izbeigt karu. Zelenskis uzsvēris, ka vispirms tas būtu jādara Krievijai.
"Mēs visi vienādi vēlamies ātri un uzticami izbeigt šo karu. Un mieram jābūt ilgstošam. Ne tā, kā tas bija pirms gadiem, kad Ukraina bija spiesta atdot Krimu un daļu no mūsu austrumiem - daļu Donbasa - un Putins to izmantoja vienkārši kā placdarmu jaunam uzbrukumam. Vai kad 1994. gadā Ukrainai tika dotas it kā "drošības garantijas", bet tas nedarbojās," atgādinājis Zelenskis.
"Krievijai ir jāizbeidz šis karš, ko tā pati sāka. Un es ceru, ka mūsu kopīgais spēks ar Ameriku, ar mūsu Eiropas draugiem piespiedīs Krieviju uz patiesu mieru," piebildis Ukrainas prezidents.