VIDEO: Sidnejā cilvēki spēlē golfu, kamēr viņiem līdzās uz laukuma avarē lidmašīna
"Piper Cherokee" vieglā lidmašīna 17. augustā Sidnejas ziemeļos treniņlidojuma laikā bija spiesta veikt avārijas nosēšanos "Mona Vale" golfa klubā, kur tā piezemējās uz laukuma. Lidmašīnā atradās instruktors un students, kuri iztikuši bez nopietniem ievainojumiem.
Video redzama lidmašīna, kas lido zemu virs golfa laukuma, pirms strauji ietriecas zemē. Uz zāliena redzamas avārijas sekas.
Varas iestādes vietējam medijam "Manly Observer" pastāstīja, ka gan instruktors, gan pasažieris saņēma medicīnisko palīdzību nelielu ievainojumu dēļ, un avārijas cēlonis pagaidām nav zināms.
Austrālijas Transporta drošības birojs (ATSB) ir apstiprinājis, ka tā bija "Piper Cherokee" lidmašīna.
"NSW Ambulance" paziņoja, ka abiem aptuveni 50 gadus veciem vīriešiem, kas guvuši vieglas traumas, uz vietas tika sniegta mediķu palīdzība, bet pēc tam abi nogādāti "Royal North Shore" slimnīcā tālākai pārbaudei.
Vienam no viņiem bija nelielas sejas traumas.
Varas iestādes paziņoja, ka avārijas nosēšanās cēlonis šobrīd nav zināms, taču tā varētu būt saistīta ar iespējamām dzinēja problēmām.
"Es domāju, ka tas ir liels putns"
Kāds video video aculiecinieks teica, ka lidmašīna "tikko nokrita no debesīm", bet cits piebilst: "Tas bija traki, mēs burtiski tikko dzirdējām šo troksni, un tad pēkšņi tā norībēja".
"Un nākamais, ko jūs zināt, šie puiši joprojām spēlē savu golfa spēli, izliekoties, ka lidmašīna vienkārši nav nokritusi no debesīm."
Keanu Tērnevičs atradās laukumā, gaidot, kad draugs veiks sitienu, kad viņš teica, ka "virs viņa parādījās liela ēna".
"Es nodomāju: "Tas ir liels putns", un paskatījos augšup, bet tur bija lidmašīna. Tā bija pietiekami tuvu, ka es būt varējis uzmest nūju un tai trāpīt," Tērnevičs pastāstīja ABC.