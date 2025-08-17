VIDEO: HUR kaujinieki Melitopolē iznīcinājuši munīcijas noliktavu un krievu okupantus
16. augustā Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) operācijas rezultātā okupētajā Zaporižjas apgabala Melitopolē tika iznīcināta munīcijas noliktava un uz Zaporižjas virzienu pārvietotie krievu iebrucēji.
Par to savā "Telegram" kontā ziņo Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvalde .
Sprādziens notika brīdī, kad ienaidnieka kravas automašīna ar personālu iebrauca okupantu dislokācijas punktā rūpnieciskās zonas teritorijā pie Korvackas caurbrauktuves.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem tika iznīcināti vismaz seši Krievijas jūras kājnieki un tā sauktā Kadirova bataljona "Ahmad-Vostok" bezpilota lidaparātu apkalpes locekļi.
Precīzs neatgriezenisko un sanitāro zaudējumu skaits tiek noteikts.
Sprādziena rezultātā munīcijas noliktava aizdegās, bija dzirdama sekundāras detonācijas skaņas. Okupanti uz notikuma vietu nosūtīja četras ātrās palīdzības automašīnas.
Operācija ievērojami vājināja ienaidnieka loģistiku Zaporižjas virzienā un nodarīja zaudējumus Krievijas iebrucēju personālam un tehnikai.