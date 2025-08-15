Laiks izbeigt karu, paziņo Zelenskis
Laiks izbeigt karu, un Krievijai ir jāsper atbilstoši soļi, piektdien, kad ASV Aļaskas štatā gaidāms Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samits, sociālajos tīklos pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Cerams, ka Trampa un Putina tikšanās Aļaskā "pavērs iespējas reālam ceļam uz taisnīgu mieru un uz līderu būtisku sarunu trīspusējā formātā", norādīja Ukrainas prezidents.
"Laiks izbeigt karu, un Krievijai ir jāsper atbilstoši soļi. Mēs ceram uz Ameriku. Esam gatavi, kā vienmēr, strādāt maksimāli produktīvi," piebilda Zelenskis.
Vēlāk savā video vēstījumā viņš uzsvēra, ka Krievijas karaspēks turpina veikt triecienus Ukrainai arī Trampa un Putina sarunu dienā.
"Karš turpinās. Un tas turpinās tieši tāpēc, ka nav ne tikai pavēles, bet arī signālu par Maskavas gatavošanos izbeigt šo karu. Viņi nogalina arī sarunu dienā. Un tas par daudz ko liecina," sacīja Zelenskis.
"Ceram uz stingru Amerikas nostāju. No tā būs atkarīgs viss - krievi rēķinās ar amerikāņu spēku. Tieši ar spēku," uzsvēra Ukrainas prezidents.